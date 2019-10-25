HABER

Bakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye davet edilen YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını belirterek, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli.

Ali LEYLAK- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye davet edilen YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını belirterek, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli. Konu Dışişleri'nce ABD'li muhataralarımıza iletildi" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti'li yöneticiler tarafından karşılandı. Bakan Gül, araç konvoyu eşliğinde Akçakale’ye hareket etti. Akçakale Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Bakan Gül, TSK ve SMO askerleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan barış koridoru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı, Kürtlere değil teröristle yapılıyor. Bin yıldır Türk- Kürt, etle tırnak gibi yaşıyor. Türkiye algı operasyonlarına karşı başarılı olmuştur" dedi.
Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve tüm adımlarını hukuk içinde attığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sınırımızın öte tarafından yapılan tüm saldırılar, Adana Mutabakatı çerçevesinde yapılan bir operasyondur" açıklamasında bulundu.
Akçakale’de vatandaşlarla sohbet etmek ve Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan kamu görevlilerinin fedakarlıklarına teşekkür eden Gül, ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin ise diplomatik bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.
Bakan Gül, ABD’ye davet edilen YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığı söyledi. Gül, "Kırmızı Bülten çıkarıldı. Bu Kırmızı Bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak" diye konuştu.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ HERKES GÖRDÜ
Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.
Bakan Gül'ün, Açakale'de temaslarının ardından sınır hattındaki bir diğer ilçe olan Ceylanpınar'a gideceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştüTBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştüBakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü
1/

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına sert cevap

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.