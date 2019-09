Bakan Gül: Meclis açıldığın birinci birinci paket düşünce ve ifade özgürlüğü

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Meclis açıldığında birinci paketimiz, özellikle düşünce, ifade özgürlüğünü daha da güvence altına alan düzenlemeler yapmak. Tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılıkları ortadan kaldıran düzenlemeyi hayata geçirmek" dedi.

Bakan Gül, Ankara'da Hakimevi'nde düzenlenen kahvaltıda yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan Bakan Gül, bağımsız ve tarafsız yargı olmadan hukuk devletinin tesis edilemeyeceğine dikkat çekerek, amaçlarının herkesin kendini emin ve güvende hissettiği ortamı inşa etmek olduğunu kaydetti. Bakan Gül, Türkiye'nin PKK/PYD, FETÖ, DEAŞ gibi örgütlerle eş zamanlı mücadelesini sürdürdüğünü kaydederek, "Bu mücadele hukuk çerçevesinde sürdürülmektedir. FETÖ ile çok etkin bir mücadele sürmektedir. FETÖ ile mücadeledeki kararlılık, zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisidir. Bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına da inanıyoruz" dedi.

'BİR ANNENİN FERYADI, EN GÜÇLÜ FERYATTIR'

Bakan Gül, Diyarbakır'da çocuklarının HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden 7 annenin, çocuklarına sahip çıkmaya çalıştığını kaydetti. Bakan Gül, eylem yapan annelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye çocuklarımıza göz dikenlere, çocukları dağa çıkartarak geleceklerini söndüren, ömrünün en güzel anlarını dağda geçirten tüm bu kesimlerle, bunlara destek verenlerle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır annesi, 'Edi bese', 'artık yeter' diyor. 'Artık bu terör son bulsun' diye terör örgütüne, ona mesafe koymayarak açık, örtülü destek veren partinin önünde de tepkisini ortaya koymaktadır. Kepenkleri kapatarak annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir. Esasen Diyarbakır'daki evlatlar, bizim evlatlarımızdır. Onların dağa değil, okula gitmesi için her türlü desteği vereceğiz. Annelerin, o çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Bir annenin feryadı en güçlü feryattır" diye konuştu.

'VERİLEN TEDBİR KARARI 375 BİN 425'

Bakan Gül, Kırıkkale'de ayrıldığı eşi tarafından kızı önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetini anımsatarak, kadına yönelik şiddeti büyük bir tepkiyle kınadıklarını vurguladı. Kadına şiddetin, dünyanın ortak sorunu olduğunu ve buna 'sıfır tolerans' ile yaklaştıklarını ifade eden Bakan Gül, "Kadına şiddetin önlenmesi için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu konuda kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun çıkarıldı. Bu konuda her türlü koordinasyon da yapılmaktadır. Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425'tir" şeklinde konuştu.

'İNSANIMIZA YAKIŞTIĞINA İNANDIĞIMIZ İÇİN HAYATA GEÇİRDİK'

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin sadece bir paketle başlayıp bitecek bir belge olmadığını kaydeden Bakan Gül, "Bu belgeler, bir partinin ya da bir dönemin değil, daha iyisini bulmak adına her zaman revize edilmesi gereken belgelerdir. Hem içeriden, hem dışarıdan olumlu tepkiler geldi. Bu süreci yaparken AB çerçevesinde de bu reform belgemizi hazırladık. Ama buradaki temel yaklaşım, 'bizim AB ile ilişkilerimizin seyri şöyle oldu, böyle oldu, biz bundan vazgeçelim' diye değil, buna inandığımız için reform haline getirdik. Ülkemize, insanımıza yakıştığına inandığımız için, onun hak ettiği yargı sistemini kurma çerçevesinde bu reformlarımızı hayata geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.

'TUTUKLAMA İSTİSNAİ BİR TEDBİRDİR'

Hukuk hâkimlerinin hukuk hâkimi olarak, ceza hâkimlerinin ise ceza hâkimi olarak kariyerlerine devam edeceğini anlatan Gül, tutuklama tedbirine ilişkin, şunları söyledi:

"Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Ancak uygulamada tutuklamayı adeta infaz gibi gören birtakım istisna da olsa uygulamalar bizlerin asla kabul edeceği bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, asıl olan özgürlüktür. Bu çerçevede tutuklulukta azami sürelere ilişkin bir yasal düzenleme çalışıyoruz. Parlamentonun uygun görmesiyle bunun da kanunlaşmasını planlıyoruz."

'İLK PAKETTE DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLACAK'

Bakan Gül, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Meclis açıldığında Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ilk olarak hangi maddenin gündeme geleceğine yönelik soruya, "Birinci paketimiz, özellikle düşünce, ifade özgürlüğünü daha da güvence altına alan düzenlemeler yapmak. Tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılıkları ortadan kaldıran düzenlemeyi hayata geçirmek. Düşünce, ifade özgürlüğü çerçevesinde Yargıtay'da belli içtihatlar var ama bir meseleyle ilgili 'a' ili başka, 'b' ili başka karar veriyor. Bunlar belli mekanizmalar içinde başka bir kanun yoluna gitmediyse orada tüketiliyor. Böyle olunca yargıya güven de olmuyor. Bunların Yargıtay'a taşınması gibi, düşünce- ifade özgürlüğünü yoğunlaşmasını olduğu bir ana paket" şeklinde yanıt verdi.

'İNFAZ DÜZENLEMESİ İLK SIRALARDA OLACAK'

Bakan Gül, infaz düzenlemesi hakkında bir gelişme olup olmadığına ilişkin soruya, şöyle yanıt verdi:

"Bu hususta bir çalışma yaptık bakanlık olarak. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunumlar yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Rakamlar nedir, konular nedir, buradaki temel yaklaşım da tabii vatandaşın yargıya, adalete güvenini de zedelemeden; çünkü suç varsa cezası olmak zorunda. Bunun siyasi çerçevesini, mahiyetini, kapsamını elbette parlamento ve AK Parti grubu doğal olarak şekillendirecek. Bu konu da Meclis’in gündeminde ilk sırada olacağını düşünüyorum. İnfaz konusu çok hassas bir konu."

Bakan Gül, kadın cinayetleri sonrası yeniden başlayan idam tartışmaları ile ilgili olarak ise, bu konunun parlamentonun takdirinde olan bir konu olduğunu kaydetti.

'KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Bakan Gül, bazı baro başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen adli yıl açılışını protesto etmesi ile ilgili olarak da, şunları söyledi:

"Adli yıl açılışının, yeni adli yılda sorunlarımızın konuşulması, mesleğin sorunlarının konuşması anlamında her platformu önemsemek gerekirken; mekân meselesini, sistem krizine taşımak kabul edilebilir bir şey değil. Bugün asgari ücretle çalışan avukatların olduğu meslek hali kabul edilebilir değil. Bunu mekân krizine dönüştürmek, gerçekten bir meslek örgütünün bu anlamda meslektaşların sorunlarının konuşulduğu bir yerde bulunmaması anlaşılır bir şey değil."

'1300 HAKİM VE SAVCI ALINACAK'

Yıl sonunda 1300 hâkim ve savcı alınacağını açıklayan Bakan Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin ise, "Son belgeleri de Amerikan Adalet Bakanı ile yaptığım görüşmede bire bir anlatıp izah ettim. O anlamda en yetkili seviyede ifade edilmiş oldu, ancak bir gelişme yok" dedi.

Bakan Gül, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesi ile ilgili olarak da, "Bu, yargıda devam eden bir konu. Bu ve benzeri konularla ilgili yürütmenin parçası olduğum için söz söylemem doğru olmaz. Ayrıntılarını da bilmem mümkün değil" şeklinde konuştu.