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Bakan Gül: "Milletimiz bu iş birliğini sandıkta o kazdıkları çukura gömecekler”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir tarafta sırtını milletten başka hiçbir güce dayamayan Cumhur İttifakı’nın adayları var, diğer tarafta da sırtını terör örgütüne dayayan, çukurlar kazarak vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, terör örgütüne sırtını dayayanlarla iş birliği yapanlar var.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir tarafta sırtını milletten başka hiçbir güce dayamayan Cumhur İttifakı’nın adayları var, diğer tarafta da sırtını terör örgütüne dayayan, çukurlar kazarak vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, terör örgütüne sırtını dayayanlarla iş birliği yapanlar var. Milletimiz bu iş birliğini sandıkta o kazdıkları çukura gömecekler" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosu’nun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Gül, 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, “Ankara’da iki tercih çıkıyor karşınıza. Birisi şehri daha fazla geliştirmek, kalkındırmak, büyütmek isteyen bir anlayış, diğeri de hiçbir projesi, başarısı ve Ankara’ya katkısı olmayan bir tercih. Yenimahalle’yi ve Ankara’yı daha fazla büyütecek Cumhur İttifakı’na en güçlü desteği vereceğinizden eminim. Cumhur İttifakı, bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler, ‘PKK/YPG’ye sırtımızı dayadık’ diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır. Bir tarafta sırtını milletten başka hiçbir güce dayamayan Cumhur İttifakı’nın adayları var, diğer tarafta da sırtını terör örgütüne dayayan, çukurlar kazarak vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, terör örgütüne sırtını dayayanlarla iş birliği yapanlar var” dedi.
Cumhur İttifakı’nın en güçlü şekilde sandıktan çıkması gerektiğine dikkat çeken Gül, “Hiçbir teröristin bu ülkeye namahrem elinin değmediği mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. FETÖ, PKK, DEAŞ ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehirlerimiz huzur içerisinde olacak” ifadelerini kullandı.
Yenimahallelilere bir müjde veren Gül, “Ankara’nın yeri ayrı yerinde adliye var. Bu adliyelerin hepsini bir yerde topluyoruz ve yeni adliyeyi Yenimahalle’de yapıyoruz” dedi.
Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ise, “15 yıl boyunca hiçbir partinin, adayın aleyhinde atıp tutmadık. Sadece hizmetlerimizi söyledik. Yenimahalle daha büyük kapasitesi, imkanları olan bir yer. Bir aydır Altındağ Belediyesinin bütün seçim kampanyası kopyalanıyor. Mevcut yönetim tamamen kopyala yapıştır ile bizim ağzımızdan çıkan sözleri seçim kampanyası olarak kullanıyor. Çok yakın tarihte kampanyamızı resmen başlatacağız ve Yenimahalle’de neler yapacağımızı ev ev anlatacağız. Bugün Ankara’da bir Altındağ gerçeği var. Altındağ bugün bir kuruş borcu olmayan, kendi kaynaklarıyla ayakta duran, yönetilebilir, şeffaf, herkesi kucaklayan bir belediye var. Billboardlarda görüyorum, ’20 tane kültür merkezi yapacağız’ yazıyor. Kardeşim sormazlar mı size 10 yıldır niye bir tane yapmadınız diye. Önümüzdeki günlerde Yenimahalle’de bizim açıklayacağımız projeleri de kopyalayacaklar. Moralimiz çok iyi, büyük farkla alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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