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Bakan Gül: Nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

  ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız.

Özden ATİK - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve HSK üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile birlikte çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Toplantıda konuşma yapan Gül, "Bu toplantıyı Dünya Kadın Hakları Gününün hemen ertesinde ve insan hakları demokrasi haftasının da arefesinde gerçekleştiriyoruz. Daha doğrusu bu toplantıyı kadına karşı şiddet olaylarının gölgesinde yapıyoruz. 2 gün önce bir cani tarafından hayatının baharında hayata veda eden Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başısağolsun, üzüntümüz çok büyük. Bu konuda ne yapabiliriz, nerede eksiğimiz var, hangi konunun üzerine gitmeliyiz vakit kaybetmeden bu hususlar üzerinde düşünmeli, harekete geçmeliyiz" dedi.

"KALICI NEŞTER VURMAK DEVLETİN TÜM KURUMLARININ ORTAK ÇABASIYLA MÜMKÜN OLACAKTIR"
Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Aile içi şiddete, kadına yönelik şiddet olaylarında bir pansuman yapmak, merhem sürmek değil, kalıcı bir neşter vurmak devletin tüm kurumlarının ortak çabasıyla toplumun bütün kesimlerinin çabasıyla mümkün olacaktır. Sivil toplum kurululşarı eğitim camiası ve medya sorunun temeline inerek işbirliği içerisinde bu mücadeleyi sürdürebilir. Yargı teşkilatımız da dinmek bilmeyen bu çığlık, bu feryat karşısında, en yüksek kararlılıkla ve büyük bir özenle üzerine düşeni yaparak işbirliğinin etkin bir parçası olmalıdır. Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özge Canlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş ve bütünlüklü bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir. Olayın öncesini sonrasını bir bütün olarak değerlendirip aile hukukunun ve ceza muhakemesinin ön gördüğü koruma tedbirlerini süratle ve durumun gerektirdiği ölçüde uygulamak gerektiği hepimizce malumdur."

(FOTOĞRAF)

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