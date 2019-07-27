HABER

Bakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Önemli olan seçim kazanmak değil, elbette önemli ama daha önemlisi milletin gönlünü kazanmak" dedi.

Bakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmak

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Önemli olan seçim kazanmak değil, elbette önemli ama daha önemlisi milletin gönlünü kazanmak" dedi.
Bakan Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Oğuzeli Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sait Kılıç'ı ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP'li yöneticilerin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Gül, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a başarı diledi.
Kılıç'ın ikinci kez başkanlık görevine seçildiğini hatırlatarak başarı dileyen Bakan Gül, milletin gönlünü kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Değerli başkanımıza başarılar diliyoruz. Oğuzeli halkımıza, tüm seçmenlerimize, oy veren-vermeyen bütün vatandaşlarımıza, Cumhur ittifakına gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyoruz. Partimiz burada ortak aday olarak Sait başkanımızı aday gösterdi. Milletimiz tekrar başkanımıza görevi verdi. İnşallah biz de bundan sonra hükümet olarak Sait Kılıç başkanımızın yanındayız. Amacımız oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımıza hizmet götürmek. Milletimiz bizden 5 yıl boyunca hizmet bekliyor. Artık seçim geride kaldı. Biz bütün Gaziantep halkı için, hizmet için çalışacağız. Cumhur ittifakı Türkiye'de çok büyük seçim sonuçları elde etmiştir, milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Önemli olan seçim kazanmak değil, elbette önemli ama daha önemlisi milletin gönlünü kazanmak. Bundan sonra inşallah güzel başarılar ortaya koyacağız. Makamlar, mevkiler geçicidir. Asıl olan hizmet yapmak, kalıcı eserler bırakmak, hayırla anılmaktır. İnşallah bu şekilde makamların hakkını vererek hizmet etmeyi Rabbim nasip eylesin."

FOTOĞRAFLI

Bakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmakBakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmak

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıtBitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt
CHP'de bir toplu istifa daha! Bu kez...CHP'de bir toplu istifa daha! Bu kez...

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

CHP'de Kırklareli ve Pehlivanköy teşkilatlarında istifalar

CHP'de bir toplu istifa daha! Bu kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.