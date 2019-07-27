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Bakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE ASLA KULAĞI ÇEKİLEN BİR ÜLKE OLMAYACAK' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin genişletilmiş il danışma meclis toplantısına katıldı.

'TÜRKİYE ASLA KULAĞI ÇEKİLEN BİR ÜLKE OLMAYACAK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin genişletilmiş il danışma meclis toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Gül, Türkiye'nin, üzerine oynanan oyunlar karşısında asla boyun eğmediğini ve kulağı çekilen bir ülke olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Türkiye üzerinde çok oyunlar oynanmak istendi. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan ve millet sayesinde püskürtüldü. Türkiye, asla boyun eğen, kulağı çekilen bir ülke değildir. Türkiye, egemen bir ülkedir. Bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini kıyamete kadar koruyacaktır. Türkiye'nin bir hava güvenlik sistemine ihtiyacı vardı. Bununla ilgili Türkiye her türlü talebini yaptı. Amerika Birleşik Devleti'nden kendi paramızla bile almayınca, S 400'ü aldık. 'Alamaz' dediler, şunu dediler, bunu dediler. 82 milyonun huzuru, güvenliği için ne gerekiyorsa Recep Tayyip Erdoğan o adımı atar. AK Parti o adımı atar. Türkiye o adımı atar. Kim ne derse desin, yoluna devam eder. Çünkü bizim bu ülkenin birliği, beraberliği, huzuru diye bir meselemiz var. Vatandaşlarımızın bu sorununu da bir egemen ülke olarak nasıl davranmamız gerekiyorsa o şekilde davrandık. Elbette Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde, her ülkeyle diplomatik ilişkilerimizi en iyi düzeyde tutacak şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Gül; ekonomi, özgürlük, adalet konularında reformları sürdüreceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu milletin desteği ve bizim de bu millete hizmet aşkımız her zaman devam edecek. Sorunları tek tek çözeceğiz. Eski Türkiye'de koalisyon zihniyeti ile 'ben yapmadım o yaptı' der. Ben değil o sorumlu anlayışıyla hep topu birbirine, taca atan bir siyaset vardı. AK Parti'yle bütün halının altına süpürülen o sorunlar tek tek çözülmüştür. Özgürlükler artırılmıştır. Ekonomide önemli adımlar atılmıştır. 17 yılda Türkiye'nin iki yakasını AK Parti bir araya getirmiştir. Şimdi önümüzde 4 yıllık bir dönem var. Bu dönemde milletimizin iki yakasını daha iyi bir araya getireceğiz. Cebini, sofrasını, evindeki huzurunu daha da artıracağız. Ekonomi, özgürlük, adalet konularında reformlarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkeyi geriletmek isteyen gerici zihniyete, bu ülkeyi tökezletmek isteyen, darbe ve vesayetle geriletmek isteyenlere en güzel cevabı, bütün seçimlerde bütün sandıklarda bu millet vermiştir. Bu millet anlamayanlara ders vermeye devam edecektir. Çünkü millet AK Parti'yle iktidara gelmiştir. Eski Türkiye hikayelerine bu millet son vermiştir."

Bakan Gül, konuşmasının ardından 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen ilçe belediye başkanlarına plaket verdi.

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