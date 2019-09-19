Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:46 | Son Güncelleme

ŞEHİT SAVCININ MEZARINA ZİYARET Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de 2012 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

ŞEHİT SAVCININ MEZARINA ZİYARET
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de 2012 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Şehit savcının kabrine gül bırakılırken, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Mezar ziyaretinde; Bakan Gül'ün yanı sıra Vali Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da bulundu. Bakan Gül, daha sonra şehit eşi Cihan Uzun'u evinde ziyaret etti.
Adalet Bakanı Gül, ardından Çarşamba ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'ne giderek, öğrenciler ve öğretim görevlileri ile bir araya geldi. Bakan Gül, programlarının ardından Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

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