Bakan Gül, Şehitkamil Sanat Merkezi’nin açılışına katıldı

“Güven, huzur ve istikrar devam ettikçe şehrimize ve ülkemize gelen turist artıyor”

Ülke genelinde istikrar ve güven ortamı sayesinde turist sayısında da ciddi bir artış yaşandığına da değinen Bakan Gül, “Turist sayımız da çok büyük bir artış var. Bunun temel sebebi de güvenlik, huzur ve istikrar devam ettikçe şehrimize her zaman turist geliyor. Son zamanlarda Gaziantep’e daha fazla yerli ve yabancı turist geliyor. Ayrıca bu yıl Göbeklitepe yılı ilan edildi ama kabine toplantısında Gaziantep ve Şanlıurfa bu konuya ortak dahil edildi. Yani hem Zeugma hem de Göbeklitepe yılı olarak söylenebilir bu yıl. Çünkü Göbeklitepe’ye turist geldikten sonra aks olarak bu güzergahı kullanacak. Yani ya Gaziantep’e gelecek Gaziantep’ten ŞanlıUrfa’ya gidecek ya da Şanlıurfa’ya gelecek oradan Gaziantep’e gelecek. Sonrasında da memleketine ya da yurt dışına dönecek” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gaziantep’te vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapacağı alanlara ihtiyaç vardı. Çok şükür hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz her geçen gün bunun üzerine katkı sunuyorlar. Bu eser Gaziantepimizin, gençlerimizin, hanımefendilerin önemli ihtiyaçlarını karşılayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Gaziantep’in önemli bir sanat merkezini kazandığını vurgulayarak, “Şehitkamil hep kaliteli eserler yaptı. Hep bir farklılık ortaya koydu. Bugün bu eser de her noktası ince ince düşünülmüş çok kaliteli bir eser olmuş” diye konuştu.