Bakan Gül, Sivas Valiliğini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Valiliğine ziyarette bulundu.

Gül, valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sivas'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sivas'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ilk başlattığı, ilk meşaleyi yaktığı şehir olduğunu anımsatan Gül, "Sivas Milli Mücadele'nin bir ön sözüdür. Her Sivaslı, Türk milletinin her mensubu da Sivas'taki bu kongreyle başlayan Milli Mücadele ile hep gurur duymuştur, gurur duymaktadır." dedi.

Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini, girmeyeceğini ve kıyamete kadar bağımsız kalacağını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Bunu, bu ruh Sivas'ta yeniden hatırlatmış, bütün dosta düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için de büyük bir iftihar meselesi, büyük bir şeref. Sivas'a Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümet yatırımları itibarıyla eğitimde, ulaşımda, adalette, sağlıkta ve üniversite ile çok büyük destekleri olmuştur. İsmet Yılmaz Bey öncülüğünde hükümetimiz her zaman Sivas'ın yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir, bu bizim için bir borçtur. Hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz Sivas'a hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duymaktadır. Yerel seçimlerin Sivas'ımız için birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum."