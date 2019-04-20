Bakan Gül: Sizin gibi düşünmeyen kimseye baskıda bulunamazsınız

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otelde başladı. 2 gün sürecek olan kongrenin açılışına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri ve dünyanın birçok ülkesinden sendika temsilcileri katıldı.

'HUKUK HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR'

Toplantıda konuşan Bakan Abdülhamit Gül, yerel seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için çalışılması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, özellikle yargı reformuna yönelik çalışmaları tamamladıklarını, yakın zamanda güven veren adalet perspektifiyle yargı reformunu, tüm Türkiye ile paylaşacaklarını belirtti. Milletin verdiği kararın herkesin saygı duyacağı karar olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Belediye başkanlığı hususunda, halkın verdiği karara saygı duyuyoruz. Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. İsteyen istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahiptir. Üye olmak da olmamak da anayasal ve uluslararası sözleşmelere dâhildir. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. Dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir. Hukukun üstünde hiç kimsenin üstünlüğü yoktur" dedi.