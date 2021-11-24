Bakan Gül tarih verdi: Açık görüşler uzun bir aranın ardından başlayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada; "Sağlık BakanlığıBilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." ifadelerini kullandı. (DHA)
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