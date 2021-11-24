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Bakan Gül tarih verdi: Açık görüşler uzun bir aranın ardından başlayacak

24.11.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

Bakan Gül tarih verdi: Açık görüşler uzun bir aranın ardından başlayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada; "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Abdulhamit Gül bilim kurulu
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