Adıyaman’da Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha sonra AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç ve partililerle birlikte Gölbaşı ilçesine geçti. İlçede büyük coşkuyla karşılanan Bakan Gül, vatandaşları selamladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, halka hizmet etmek için Gölbaşı ilçesinin daha iyi yerlere gelebilmesi adına sürekli çalışmalar içerisinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Gül, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Kim ki şehrimizi, kim ki memleketimizi bölmeye çalıştıysa, çukurlar kazdıysa, o kazdıkları çukurlara gömmesini çok iyi bildik. Benim vatandaşım huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadelemizi başarıyla yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Biz sadece birilerini belediye başkanı yapmak gayesinde değiliz. Bu memleket meselesidir. İçeriden dışarıdan, birbirine destek olanların, karşı duranların meselesidir. Bu mesele memleketin beka meselesidir. Biz sırtımızı size dayadık” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Abdulhamit Gül ve beraberindekiler daha sonra Besni ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç, “Ben Adıyaman Belediye Başkan adayıyım, burada ne işin var diye sorarsanız inşallah Adıyaman büyükşehir belediyesi olacak. İnşallah bu seçim sonrası çok güzel işler yapacağız. Ayrımız gayrımız olmayacak. Biz AK Parti olarak sizleri ihya etmeye geliyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin de, “Adıyaman Belediye Başkan adayımız da özellikle geldi. Besni ile birlikte olduğumuzu göstermek için geldi. Sahada çalışması gerekirken burada sizlere birlikte olmaya geldi. Çünkü birlik ve beraberlik bizler için çok önemli” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ahmet Aydın, “Bugün burada Besni tek yürek olmuş, AK Parti ile birlikte gümbür gümbür gelmenin sedasını yaşatıyor bizlere. 31 Mart’a doğru giderken ilimizde, ilçelerimizde böyle yeni bir heyecan ilk günkü aşk ile birlikte yeni bir sevda ile her yerde coşku görüyoruz. Bu coşku herhangi bir şahsın bir makama gelme coşkusu değil, bu coşku adeta olmak ya da olmamak arasında gelip giden dava kardeşlerimizin coşkusu. İnşallah 31 Mart akşamı sandıkları AK Parti diye gümbür gümbür hep birlikte patlatacağız. Gönlü kırılan kim varsa gönlünü alacağız. Bizler yürekten konuşuruz, bizler hizmet elçisiyiz. Belediye işinin gönül işi olduğunu biliyoruz ve sizlere hizmet etmeye talip olduk” ifadelerini kullandı.

Partililerin yoğun ilgisi ile karşılan Bakan Gül, “Seçime az bir süre kaldı, Besni’de gönlüne girmediğimiz hiçbir kardeşimizi bırakmayacağız. 31 Mart’ta en güzel sonucu almak için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. AK Parti bir dava partisidir, bu davada sizin gibi Anadolu insanlarının yüreği ile ilmek ilmek dokunan bir davadır. Bu partinin lideri milletin adamı muhtar bile olmaz diyerek önünü her zaman kesmeye çalıştıkları ama milletle omuz omuza bu sıkıntıları, bu zorlukları aşan lider Recep Tayyip Erdoğan’ın yolculuğudur. Kutlu davada sizler Recep Tayyip Erdoğan’la yürüyorsunuz. Bu millet darbe dinlemedi, F-16 dinlemedi, tank dinlemedi, muhtıra dinlemedi her zaman kutlu davasının yanında oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oldu, olmaya da devam edecek. Besni’de inşallah hizmete AK Parti belediye başkanı adayımız ile devam edeceğiz. Bu mücadeleyi Besni’yi daha fazla büyüterek devam edeceğiz. Burada bir tren istasyonu açacağız. AK Parti treninden inenler bir daha bu Besni istasyonunda bekleseler bile binemeyecekler. Ama ben de Tayyip Erdoğan’ı seviyorum, ben de AK Parti’yi seviyorum, 1 Nisan’da gelirim diyenlere yer yok. AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın adamı bu amblemi bırakıp başka bir yere gitmez, giderse de bu kapıya gelemez. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz Besni’de” diye konuştu.



