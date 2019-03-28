HABER

Bakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP savunmasının sembol isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 99'uncu yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektir

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP savunmasının sembol isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 99'uncu yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk milletinin kıyamete kadar esaret altına girmeyeceğini söyledi.
Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Şahin Bey anısına askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep savunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Gazi şehrimizin kurtuluş mücadelesinde kahramanlığı ve cesareti ile sembolleşen Şahin Bey'i 99'uncu yılında andığımız bugün kendisine çok şey borçlu olduğumuzu bir kez daha görüyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Şahin Bey'in 99 yıl önce verdiği mücadele ile Antep'in Gazi'lik unvanı aldığını ifade etti. Türk milletinin dünyada hiçbir kavmin esareti altına girmeyen tek millet olduğunu belirten Gül, şöyle dedi:
"Dünyada hiçbir kavmin esareti altına girmemiş ve hiçbir kavmi esareti altına almamış tek millet Türk milletidir. Kıyamete kadar da esaret altına asla alınmayacaktır. Kıyamete kadar bütün ülkemiz hiçbir işgale karşı kayıtsız kalmayacak ve bu destanı hatırlayacaktır. Düşmanın sayıca fazla olması ve teknik olarak topu tüfeği fazla olmasına rağmen Şahin Beyler imanı ile buraya düşmanın ayak basmasını önlemiştir."

FOTOĞRAFLI

Bakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektirBakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektirBakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektirBakan Gül: Türk milleti, kıyamete kadar esaret altına girmeyecektir

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
MHP'li Akçay: Geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidirMHP'li Akçay: Geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir
İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te coşkulu karşılamaİçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te coşkulu karşılama

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.