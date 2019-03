Bakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladı

'BU KAPIYI ÇALAN HERKES, SAYGIN BİR MUAMELE GÖRMELİDİR'

Akıl ve vicdanı bu değerlere bağlayan en önemli köprünün eğitim ve kişisel yetkinlik olduğuna dikkat çeken Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bildirge, ehliyet ve liyakat vurgusuyla yargı mensuplarına mesleki yetkinliklerini geliştirmelerinin önemini de hatırlatıyor. Mahkemelere gelip giden şey sadece dosyalar değildir. Yargı mensubunun iştigal ettiği, mühür, imza ve evraktan ibaret değildir. Her dosya, her evrak, her ilam bir insan hikayesine temas etmektedir. Her dava bir insan hayatı, her karar ümit ve korkuyla karışık bir bekleyiş demektir. Bu bekleyişin en kısa sürede adaletle sonuçlanması ortak beklentimizdir. Mazlumun gözyaşını silmek, haklıya hakkını teslim etmek, vicdanları adaletle teskin etmek biricik vazifemizdir. Üstelik 'Mahkeme kadıya mülk değildir'. Hangi görev ve sıfatı üstlenirsek üstlenelim, biliyoruz ki aslolan millete hizmettir. Milletin hâkimi olmak değil, hadimi olmak hepimiz için en büyük payedir. Adliyenin kapısı, adaletin kapısıdır. Bu kapıya gelen herkes, hakkına erişeceğini bilmelidir. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muamele görmelidir. Ve bu kapıdan ayrılan her vatandaşımız, evine asgari bir memnuniyetle dönmelidir. İşte bu bildirge, herkesin insan onuruna yaraşır şekilde, nezaketle muamele görme hakkına da işaret etmektedir."