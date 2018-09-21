Bakan Gül: Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesiyle ilgili, "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir" dedi.
Adlet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te katıldığı toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanıp, tahliye edilmesiyle ilgili şunları söyledi:
"Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir. Gerekçeli kararı tabi görmedik. Gerekçeli karar da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır."
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