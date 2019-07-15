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Bakan Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, darbecilere selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Bakan Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, darbecilere selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Gül, "Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir" dedi.
Adalet Bakanlığı'nca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Ankara Hakimevi'nde, 'Demokrasi Zaferi, Türk Yargısı Demokrasinin Yanında' programı düzenlendi. Burada konuşan Bana Gül, 15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline bir saldırı girişimi gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Gül "Türk yargısı da adliye koridorlarında cuntacılara karşı, darbecilere karşı gereken cezanın verilmesi için talimatlar vermiştir. Adliye koridorlarında Türk Yargısı, demokrasi nöbetini o gece başlatmıştır ve bundan dolayı da Türk yargısına milletimiz adına gerçekten şükran borçluyuz" dedi.
'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMAKTADIRLAR'
Yargının demokrasi nöbetini büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Gül, "Bunu yaparken onların yaptığı gibi delil üreterek değil, delilden sanığa giderek ve adalet, hukuk çerçevesinde yargılamaları yapılmaktadır. Çünkü bizim farkımız da esasen budur. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'biz onlara benzersek işte o zaman asıl kaybetmiş oluruz'. Bizim hukuk sınırımız, bizim adalet sınırımız, anayasa çerçevesi işte Türk yargısının sınırlarıdır ve buna göre hak eden hak ettiği cezayı almaktadır" diye konuştu.
'BÜTÜN PARTİLER DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMIŞTIR'
Bakan Gül, darbecilere selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan bir yargıya kavuşmanın çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bunu çekemeyenler Türk yargısına iftira atanları, Türk yargısının töhmet altında bırakanları da buradan şiddetli bir dille kınıyoruz. Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir, kendi gelişimini daha da ileriye götürecek şekilde yoluna devam etmektedir. O gece bütün siyasi partiler görüşü ne olursa olsun demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk demokrasisi iyi bir sınav vermiştir. Genciyle, yaşlısıyla ve ideolojik duruşu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti paydasında herkes bir araya gelmiştir."

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Bakan Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştirBakan Gül: Türk yargısı rüştünü ispat etmiştir

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