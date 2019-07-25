Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Bakanlıktan yazılı açıklamaya göre Gül, Türkiye Adalet Akademisinde incelemelerde bulundu ve çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Gül, yargının insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi amacıyla kurulan Akademinin, önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Türkiye Adalet Akademisi gibi Türk milletine hizmet eden hakim savcılarla da sizler beraber çalışıyorsunuz. Çok önemli bir görev üstlenmiş durumdasınız. Sizlerin çalışmalarıyla burada çok önemli bir hizmet veriliyor. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Adalet Akademisi gibi çok saygın bir kurumda görev yapıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Adalet Akademisi 2018 yılında 3 bin 460, 2019 yılında ise bin 411 hakim ve savcı adayının eğitimini gerçekleştirdi.

Akademi 2018 yılında 4 bin 709, 2019 yılı içerisinde de 2 bin 675 kişiye meslek içi eğitim programları düzenledi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen eğitim talepleri doğrultusunda programlar düzenleyen, yargının insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Adalet Akademisi, yeni eğitim döneminde müfredatını ve eğitim programlarını daha da zenginleştirmeyi planlıyor.

