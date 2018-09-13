Bakan Gül: Türkiye, ülkeye kast eden kim olursa olsun yargının karşısına çıkaracaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MİT'in yaptığı operasyonla Suriye’de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'i kast ederek, "İster Pesilvanya'da, ister Suriye'de, ister dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu ülkeye, bu millete kast eden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti onları alacak ve bağımsız, tarafsız yargının karşısına çıkaracaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin el emeği ürünlerinin sergilendiği fuarın açılışına katıldı. Ankara Adliyesi alanında düzenlenen fuara Bakan Gül'ün yanı sıra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, başsavcı vekilleri ile adliye personeli katıldı.

'İŞ YURTLARINDA 52 BİNDEN FAZLA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU ÇALIŞMAKTADIR'

Açılışta konuşma yapan Bakan Gül, cezaevlerinde yapılan üretimin insanları yeniden ailelerine ve topluma kazandırmaları açısından önemine vurgu yaparak, "300 Ceza İnfaz Kurumları'ndaki iş yurtlarında 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Bin 700'den fazla atölye ve tesiste 189'dan fazla iş kurumunda faaliyet gösterilmektedir. Bu faaliyetlere katılan hükümlü ve tutuklular da mesleki eğitimin yanı sıra sigorta, ücret ve kardan pay almaktadırlar. 2017 yılından 2018'in ilk 6 ayına kadar toplam 67 bin 458 metrekare kapalı alana sahip 35 iş yurt atölyesi tamamlanmış ve faaliyete girmiştir" diye konuştu.