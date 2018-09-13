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Bakan Gül: Türkiye, ülkeye kast eden kim olursa olsun yargının karşısına çıkaracaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MİT'in yaptığı operasyonla Suriye’de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'i kast ederek,  "İster Pesilvanya'da, ister Suriye'de, ister dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu ülkeye, bu millete kast eden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti onları alacak ve bağımsız, tarafsız yargının karşısına çıkaracaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MİT'in yaptığı operasyonla Suriye’de yakalanıp Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'i kast ederek, "İster Pesilvanya'da, ister Suriye'de, ister dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu ülkeye, bu millete kast eden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti onları alacak ve bağımsız, tarafsız yargının karşısına çıkaracaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin el emeği ürünlerinin sergilendiği fuarın açılışına katıldı. Ankara Adliyesi alanında düzenlenen fuara Bakan Gül'ün yanı sıra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, başsavcı vekilleri ile adliye personeli katıldı.

'İŞ YURTLARINDA 52 BİNDEN FAZLA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU ÇALIŞMAKTADIR'
Açılışta konuşma yapan Bakan Gül, cezaevlerinde yapılan üretimin insanları yeniden ailelerine ve topluma kazandırmaları açısından önemine vurgu yaparak, "300 Ceza İnfaz Kurumları'ndaki iş yurtlarında 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Bin 700'den fazla atölye ve tesiste 189'dan fazla iş kurumunda faaliyet gösterilmektedir. Bu faaliyetlere katılan hükümlü ve tutuklular da mesleki eğitimin yanı sıra sigorta, ücret ve kardan pay almaktadırlar. 2017 yılından 2018'in ilk 6 ayına kadar toplam 67 bin 458 metrekare kapalı alana sahip 35 iş yurt atölyesi tamamlanmış ve faaliyete girmiştir" diye konuştu.

'2017 VE 2018 YILLARINDA 850 BİN AĞAÇ DİKİLDİ'
İş yurtlarındaki tarımsal faaliyetler hakkında da bilgi veren Gül, "Tutuklu ve hükümlüler tarafından sadece 2017 ve 2018 yıllarında 850 bin ağaç dikildi. Geçtiğimiz yıl 2 bin 900 ton meyve ve bin 750 ton sebze üretimi yapıldı. Hayvancılık sahasındaki çalışmalarda da sadece Niğde örneğini versek 19 bin 500 büyükbaş ve 6 bin 140 küçükbaş hayvanın kesimi yapılmış ve tüm ceza infaz kurumlarımızın et ihtiyacının yüzde 70'i böylece karşılanmıştır" dedi.

'KIYAMETE KADAR DA BAŞARILI OLAMAYACAKLAR'
Konuşmasında terörle mücadele alanındaki başarılara değinen Gül, "Türkiye Cumhuriyet devleti, FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir. İster Pensilvanya'da, ister Suriye'de, ister dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu ülkeye, bu millete kast eden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti onları alacak ve bağımsız, tarafsız yargının karşısına çıkaracaktır. Namlusunu devlete ve bu aziz Türk milletine çevirenler asla tarih boyunca başarılı olamamışlardır, kıyamete kadar da başarılı olamayacaktır. Çünkü bu aziz Türk milleti hiçbir zaman bir esaret altına girmemiştir, hiçbir zaman, hiçbir milleti esaret altına da almamıştır. Ezelden beri hür yaşamıştır, kıyamete kadar da hür yaşayacaktır" diyerek konuşmasını tamamladı.
Bakan Gül, açılışın ardından beraberindekilerle birlikte fuar alanını gezerek, stantlarda satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
-Törenin başlaması
_Bakan Gül’ün konuşması
_Fuar alanının gezilmesi
_Detaylar

Haber: Özkan ARSLAN- Kamear: Muhammet BAYRAM/ANKARA,DHA)-

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