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Bakan Gül: Türkiye'deki sıkıntılar rasyonel değil, psikolojik

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki ekonomik sorunların birlikte çözüleceğini belirterek, "Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz" dedi.

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki ekonomik sorunların birlikte çözüleceğini belirterek, "Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelip, 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'yle ilgili alınacak tedbirleri görüştü. Türkiye Bankacılar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat'ın Albayrak'ın açıkladığı 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'ne değindi. Hükümetin yol haritasının şeffaf şekilde kamuoyuna anlatıldığını belirten Bakan Gül, "TBMM'nin açılmasından itibaren bakanlıklar olarak tüm çalışmalarımız yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var hem mevzuat ile ilgili hem de uygulama boyutuyla hükümetimiz bu sorunların en güzel bir şekilde en sıkıntısız olarak aşılması inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri, hem de az önce piyasada bulunan iş adamlarımızla paylaştık. Bu sorunları hep beraber aşıp, Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır. Bundan sonra geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisi ile yoluna emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Yeni Ekonomi Programı'nın bütün sanayici ve iş adamları tarafından kabul gördüğünü ve iyi şekilde karşılandığını anlatan Bakan Gül, "Bunun yanında yerli malı kullanımı hususunda iş adamlarımızla bir mutabakata vardık. Daha fazla üreterek, katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata dönüştürecek bir Türkiye ekonomisi vardır" diye konuştu.

AYDIN: ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ

Türkiye Bankacılar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise Gaziantep'in ticaret yapanlar için son derece önemli bir kent olduğunu ifade ederek, "Gaziantep ihracatın ve üretimin başkenti diyebileceğimiz bir kent. Bizim bankalar için çok önemli bir kenttir. Burada iş adamlarımızla iyi yanlarımızı da konuştuk eksik yanlarımızı da. Bu konuda neler yaparız dedik. Yeni bir orta vadeli programın hemen akabinde Gaziantep'ten çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Biz bankacılar, üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Bunu bir kez daha ifade ettik" diye konuştu.

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