Bakan Gül ve Ersoy, iş birliği protokolü imzaladı

'ÖNCELİKLE TEKNİK DESTEK VERİYORUZ' Törende konuşan Bakan Ersoy, projenin amacının ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerin kütüphanelerden ve kitaplardan daha etkili ve yoğun bir şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Bu bağlamda ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere öncelikle teknik destek veriyoruz. Onların kütüphanelerinde eksik varsa, bizim uzman teknik personelimiz tarafından ziyaret edilip, buradaki çalışmalar tamamlanacak. Daha sonra yine bakanlığımız tarafından yayımlanan kitapların ücretsiz olarak, eksik görülen ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerine ücretsiz temini sağlanacak’" dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlüler ile tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin kullanabilmeleri için iş birliği protokolü düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen imza törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

'CEZAEVLERİNDE 10 BİN KİŞİ OKUMA VE YAZMA ÖĞRENMİŞTİR'

Bakan Gül ise, 2 bakanlık arasında ilk defa böyle bir protokol imzalandığını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür etti. Cezaevinde, eğitim ve öğrenim açısından tüm tutuklu ve hükümlülere, her türlü kolaylığın sağlandığını kaydeden Bakan Gül, "2018-2019 yılları okuma yazma kurslarına 9 bin 186 hükümlü ve tutuklu katılmıştır. Yani geçtiğimiz yıl cezaevlerinde yaklaşık 10 bin kişi okuma ve yazma öğrenmiştir. Meslek edindirmeye yönelik kurslarımızda büyük bir başarıyla devam etmektedir. Toplam 79 bin 222 kişi meslek edindirme çalışmalarına katılmıştır. Bu da infazdan sonra bir meslek sahibi olarak topluma kazanma adına çok önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmasının ardından işbirliği protokolü Bakan Gül ile Ersoy arasında imzalandı.

'YÜRÜRLÜĞE GİRDİ'

Bakan Gül, programın ardından basın mensuplarının Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin sorusuna, "Birinci yargı paketi Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi" diye yanıt verdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelerin bir pakette bitebilecek bir kanun düzenlemesi olmadığını ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Kanun gerektiren uygulamalar var, mevzuatta farklı ikinci düzenleme gerektiren konular var. Ama şu söylenebilir; 5 yıllık süreç için açıklanan reformun önemli bir etabı 1'inci Yargı Paketi'nde kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Genel hatlarıyla, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler var. Elbette en iyi reform en iyi uygulamadır. Düzenlemelerin yanında, uygulamalarında sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi lazım. Özellikle 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yargı sisteminde yeni bir düzenleme var, seri ve basit yargılama. Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldırıcı çalışmalar devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

