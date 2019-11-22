Bakan Gül: “Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te emniyet ve jandarma ekiplerine 100 araç hibe edilmesi töreninde yaptığı açıklamada, “Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te sanayiciler tarafından emniyet ve jandarma ekiplerine hibe edilen 100 aracın teslim törenine katıldı. Programda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu ve ara buluculuk sistemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek”

Bakan Gül gündemde olan yargı reformu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hem ekonomik hem de ceza alanında adaletin daha da güçleneceği yargı reformu uygulamamızı arttıracağız. Böylece ekonominin çarkları da daha hızlı dönecek, adaletin tecellisi de gecikmeksizin yerine gelecek. Bu çalışmayı da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.