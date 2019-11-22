HABER

Bakan Gül: “Yargı reformu ile Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep’te katıldığı bir açılışta, “Yargı reformu ile Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek” açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası’nın açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep’te katıldığı bir açılışta, “Yargı reformu ile Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası’nın açılışına katıldı. Bakan Gül açılışta gündemdeki yargı paketi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, "Asayişin iyi olması, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi istenmeyen fiillerin olmamasını istiyoruz. Bu işler olduğunda da adil bir şekilde makul bir şekilde yargılama ile hak edenin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Yani güçlü bir hukuk sisteminin olması lazım. Yapanın yanına kar kalan bir anlayış hiçbir ülkede yatırımı getirmez. Yatırım; hukuk devleti ne kadar güçlüyse, hukuk, adalet ne kadar güçlüyse orada oluyor. Orada istihdam olur, ekonominin çarkları da daha güvenle döner. Hukuk ne kadar güçlüyse ekonomi de o kadar güçlüdür. Ekonomi ve hukuk iç içe geçmiş kavramlardır. Bu yüzden Türkiye’de bir yargı reformu başlangıcımız var. Her geçen gün bu adımlarla birlikte Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek. Görmek istemediğimiz birtakım uygulamaların sona erdiği, herkesin hukuka sonuna kadar güvendiği bir ortamı hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Gül açılışı yapılan fabrikanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırırken, “Ülkemizde taş üstüne taş koyan herkesin biz hükumet olarak yanındayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, yapımı tamamlanan Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası’nın açılışı dualar ve kurdele kesimiyle yapıldı.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklamasıBakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Diğer Haberler
Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Tarım Orman Şurası'nda dikkat çeken kare! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek not aldı

Dikkat çeken kare! Tek tek not aldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Metin Feyzioğlu mu? Flaş açıklama geldi

Külliye'de Erdoğan'la görüşen kişi Feyzioğlu mu? Flaş açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım ve Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.