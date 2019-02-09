Bakan Gül Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı FETÖ sanıklarının mahkemelerde dalga geçer gibi "O kişi ben değilim." diyerek milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler." dedi.

Gül, Antalya'da düzenlenen "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin devlet ve toplum hayatı açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi.

Mülkiye, adliye, askeriye ve emniyet içindeki yapılanmasının bu örgütün geçmişteki hukuk dışı iktidarını ayakta tutan ana sütunlar olduğunu aktaran Gül, bu alanlardaki arınmanın o sebeple hayati bir önem taşıdığını dile getirdi.

Siyasi tarih boyunca yüz yüze gelinen en büyük tehditlerden birinin hain ve

acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte gösterdiğini işaret eden Gül, şöyle konuştu: