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Bakan Gül Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (2) - "15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor. Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir" - "Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı.' diyerek rehavete kapılmayacağız. Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim.' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek" - "Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı FETÖ sanıklarının mahkemelerde dalga geçer gibi "O kişi ben değilim." diyerek milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler." dedi.

Gül, Antalya'da düzenlenen "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin devlet ve toplum hayatı açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi.

Mülkiye, adliye, askeriye ve emniyet içindeki yapılanmasının bu örgütün geçmişteki hukuk dışı iktidarını ayakta tutan ana sütunlar olduğunu aktaran Gül, bu alanlardaki arınmanın o sebeple hayati bir önem taşıdığını dile getirdi.

Siyasi tarih boyunca yüz yüze gelinen en büyük tehditlerden birinin hain ve
acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte gösterdiğini işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Yine bu tarih, korku duvarlarının aşıldığı bir tarihtir.
Milletimiz silaha karşı yürekle karşı durmuş, FETÖ'nün esaret teşebbüsüne
cesaretle yanıt vermiştir.
O gece süratle harekete geçen yargı mensuplarımız da bu ihanet şebekesinin adalet
önüne çıkarılmasında kritik bir görevi yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor. Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı.' diyerek rehavete kapılmayacağız. Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim.' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler."

Bugüne kadar kaydedilen aşamanın önemli olduğuna işaret eden Gül, "Mücadelenin başarılı, kuvvetli yönleri sahadaki diğer mücadele unsurlarıyla birlikte
sizin eserinizdir.
Gayretleriniz her türlü takdirin üstündedir.
Biz bu mücadelede yargı mensuplarımızın sonuna dek yanında durduk. Teknik ve
idari ihtiyaçları karşılamaya, sahada karşılaşılan problemlerin çözümünde destek
olduk.
Desteğimiz kesintisiz sürecektir.
Yegane talebimiz, adaletin tecellisidir." ifadelerini kullandı.

- "Yargıda Hedef Süre" uygulaması

Güven veren adaletin hakkın gecikmeden zamanında teslimi olduğunu belirten Gül, bu konuda çok önemli bir çalışma olan "Yargıda Hedef Süre" uygulamasını başlattıklarını anımsattı.

Artık bir dava açıldığında, bir soruşturma başlatıldığında yargının kum saatinin de
işlemeye başladığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için belirlenen hedef süreler, yargıda zaman yönetimi hedefine imkan sağlıyor.
Bundan daha önemlisi, yargı süreçleri artık daha şeffaf, daha öngörülebilir hale
geldi.
Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede
tamamlanmasıdır.
Her davanın kendine özgü şartları, kendine özgü zorluk veya kolaylıkları
bulunduğunu elbette biliyoruz.
Hedeflenen süreden önce sonuca ulaşan davalar olabileceği gibi, bu sürelerden
sonra tamamlanan, tamamlanması haklı ve makul olan davalar da olacaktır."

Standart geliştirirken istisnaları dışarıda tutmak zorunda olduklarını vurgulayan Gül, hedef süre uygulamasının istisnaları hesap dışında tutarak bir süre standardı
oluşturmayı amaçladığını bildirdi.

(Bitti)

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abdülhamit gül adalet bakanı Antalya FETÖ "Yargı Teşkilatı Toplantısı"

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