Bakan Gül: Yargı, Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek (2)

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Trabzon’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hukukçularla bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, Türkiye adaletinde nicelik olarak çok yol kat edildiğini söyleyerek, "Türkiye’de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldı. Seçimden sonra açıklayacağımız yargı reformu ile güven veren yargı anlayışını güçlendireceğiz. Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları, yazılı hale getirerek yargı mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza, Türk vatandaşlarımıza standardı yükseltmek için bir taahhütte bulunmaktır. Bağımsız, tarafsız ve tüm muhataplarına adaleti dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etiketlerimizi belirledik. Özellikle Türkiye adaletinde nicelik anlamında çok yol kat ettik. Hakim ve savcı sayısında, adliyelerimizin teknik kapasitesi boyutuyla ama Türkiye’de nitelik sorununu da hep beraber aşacağız" dedi.

'STAJ SÜRELERİNİ UZATACAĞIZ'

'Hakim ve Savcı Yardımcılığı' müessesini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Şimdi hukuk fakültesinden mezun olur olmaz, hemen kısa süreli bir stajın ardından kürsüye çıkıp, yargısal faaliyette bulunmakta arkadaşlarımız. Fakat bundan sonra bu staj sürelerini biraz daha uzatacağız, sonrasında da hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı müesseseni getireceğiz. Ne olacak peki, bir hakim nezaretinde hakim yardımcısı olarak, yine hakimin özlük haklarına sahip olacak ama kürsüye, Trabzon Adliyesi’nin Asliye Hukuk Mahkemesi cübbesini giyerek kürsüye değil de o hakimin nezaretinde Asliye Hukuk’ta davalar nasıl görülüyor, Asliye Ceza’da nasıl görülüyor, bir savcı iddianame yaparken nasıl hazırlanıyor, bir hakim karar verirken o işçi alın terimi alamadım, bu bir haksızlık derken ya da patron dava 6 yıl sürdü daha bitmedi derken onun istihdam anlamındaki sıkıntılarını, işçinin alın teri kurumadan parasını alması gerektiğini, haksız yere bir tutuklamanın ya da yargılamanın uzamasında bir kişinin göz yaşını bir Aile Mahkemesi’nde tarafların hak kaybına uğraması, kadınların şiddete uğradığı veya istismara uğrayan ve olayın failini bir araya getirmeme hassasiyeti tüm bunları izleyecek görecek ve tecrübe edecek. Bunlarla birlikte hem teori hem pratik en güzel şekilde yaşadıktan sonra hakimlik ve savcılık sınavına girecek ve o cübbeyi giyip yargısal faaliyette bulunacak. Böylece yargıda da adaletin çıtasını hep birlikte yükselteceğiz."

