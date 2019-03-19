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Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Yeni Zelanda'daki saldırıyı bütün dünyanın cılız bir sesle dile getirdiğini belirterek, "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz.

Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Yeni Zelanda'daki saldırıyı bütün dünyanın cılız bir sesle dile getirdiğini belirterek, "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz.
İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bu dünyada hiç kimseye fayda sağlamaz. Demokratik hiçbir toplum, hiçbir ülke asla bunu kabul edemez. İnancımız odur ki, hiçbir din asla ve asla terörle anılamaz. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir süre önce hizmete açılan Bolu Adalet Sarayı binasının açılışına katıldı. Bakan Gül törende yaptığı konuşmada, "Adaleti sağlamak ve hayatımızda bu erdemi hakim kılmak değişmez çabamızdır. Altyapı çalışmalarımız yanında insan kaynağımız gün ve gün artırıyoruz. Yaklaşık 20 bin hakim ve savcı yargı mensubumuz var. Diğer çalışanlarımızla birlikte toplam 150 bin adalet hizmetini sunan onurlu, şerefli bu mesleğin büyük bir ailesine sahibiz. İnsan sayımızın niceliği kadar bu saraylarımızın teknik kapasiteye ulaşması kadar elbette nitelik önemlidir. Adalet saraylarını merdiven altından cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok büyük imkanlara kavuşturduk. Elbette bu teknik kapasiteleri artırmak, bu binaları yapmak işin bir yönü. Asıl yönü içerisine eğitimli, nitelikli, kaliteli adalet hizmetlerini standardını artırarak vermek. Nitelik elbette nicelikten daha önemlidir. Hakim, savcı eğitimi de bu çerçevede önem kazanmaktadır. 2019 yılını eğitim yılı olarak ilan ettik. Bu çerçevede tamamlayıcı hukuk eğitimi, sürdürülebilir hukuk eğitimi ve kişisel mesleki gelişim eğitimi olmak üzere 3 temel eğitim alanında yoğunlaşacağız. Türkiye adalet akademisini daha reforme ederek, geliştirerek, fonksiyonunu artırarak çok gecikmeden tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi
YENİ ZELANDA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Bakan Gül, Yeni Zelanda hükümetine şu çağrıda bulundu:
"Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bu dünyada hiç kimseye fayda sağlamaz. Demokratik hiçbir toplum, hiçbir ülke asla bunu kabul edemez. İnancımız odur ki hiçbir din asla ve asla terörle anılamaz. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz."
Bakan Gül'ün konuşmasının ardından kurdele kesilerek Adalet Sarayı'nın açılışı yapıldı. Bakan Gül, daha sonra adliye binasını gezerek bilgi aldı.
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Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalıBakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalıBakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalıBakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı

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