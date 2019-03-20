Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı (3)

'CUMHUR İTTİFAKI BİR İLKE İTTİFAKIDIR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gül, daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan İlk Oy Hareketi Çadırı'na gitti. Abdülhamit Gül, buradan da cadde üzerinden yürüyerek MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gül son olarak da bir düğün salonunda düzenlenen 'Cumhur İttifakı Geredelilerle buluşuyor' toplantısına katıldı. Bakan Gül burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'BİR ÜLKE İTTİFAKIDIR'

"Cumhur İttifakı bir ilke ittifakıdır. İlkesi birilerinin belediye başkanı olması değil birilerinin bir yere gelmesi ittifakı değil, bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi ittifakıdır. İşte ittifakımızın ilkesi budur. Ülkemiz, şehrimiz için kurduğumuz bir ittifaktan bahsediyoruz. Bir ülkü ittifakıdır. Önce memleketimiz, önce ülkemiz diyerek yolculuğa çıkılan bir ittifaktır. Bir ülke ittifakıdır. Ülkemizi büyütme ittifakıdır. Bir diğer tarafta da Türkiye'ye dair hiçbir projesi olmayan, vizyonu olmayanların bir araya geldiği ittifakı görüyoruz. Bu ülkeye bir çivileri bile nasip olmamış ve hükümetleri dönemlerinde yasakçılık, hak ve özgürlüklerin ve Türkiye’nin geriye gittiği günleri hatırladığımız kişiler bir araya gelmiş, birliktelik oluşturmuşlar. Peki Türkiye'yi daha ileriye taşımak için mi bir proje ortaya koyuyorlar, oy istiyorlar. Hayır. Ne diyorlar, 'Türkiye'de AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. Bir partinin kaybetmesi üzerine siyaset olur mu? Sen bu ülkeye ne vereceksin dediğinizde hiçbir projeleri yok. hiçbir vizyonları yok. AK Parti'ye kaybettirmek üzerine kurulan bu ittifakı 31 Mart'ta Bolu'da sandığa gömmeye hazır mıyız? Biz her zaman haktan yana olacağız, hakikatten yana olacağız. Bize destek veren, oy veren milletimizi asla mahcup etmeyeceğiz. Çünkü biz sırtını terör örgütlerine dayayan değil, sırtını Bolu'ya ve bu millete dayayan bir hareketiz. Öyle olarak da yolumuza devam edeceğiz. Türkiye olarak bizim en büyük zenginliğimiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. İşte biz bu kardeşliğimizi daha fazla artıralım istiyoruz. Biz evine ekmeği götüren memur, işçi, çiftçi, esnaf kardeşim evine götürdüğü ekmek büyüyerek gitsin, ekmeği büyütelim istiyoruz. Huzuru artıralım istiyoruz. Türkiye’nin güvenliğini ve özgürlüğünü artıralım, teminat altına alalım istiyoruz. Daha fazla ekmek olsun, daha fazla özgürlük olsun, daha fazla huzur olsun diye milletimizin karşısına çıktık ve istikrarı koruyalım diye milletimizden destek istiyoruz. 31 Mart'tan sonra artık 4,5 yıl seçim yok. Peki ne var? Geçim var. Bolu'daki esnafımızın daha fazla iş yapması için, Bolu'da işsiz bir gencimizin kalmaması için, memuruz, işçimiz evine daha fazla ekmek götürsün diye canla, başla çalışacağız. İstikrarın devamı bu açıdan önemli. Bu yüzden birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz."

