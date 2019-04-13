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Bakan Gül: YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Bakanı olarak YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum.

Bakan Gül: YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Bakanı olarak YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum. Bu seviyesizliği kınıyor, kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyorum" diyerek CHP'li Muharrem Erkek'e tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte YSK üyelerini telefonla arayarak, baskı kurduklarını ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e tepki gösterdi. Gül, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, milli iradenin tam olarak yansıması için yapılan çalışmaları ve meşru hak arayışlarını gölgelemek ve bu süreçte YSK'yı baskı altına almak amacıyla bir takım iddialarda bulunmaktadır. Adalet Bakanı olarak YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum. Bu seviyesizliği kınıyor, kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.
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