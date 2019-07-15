Bakan Gül'den 15 Temmuz mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz gecesi, millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "15 Temmuz gecesi millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bu onur çok az millete nasip olur. Böyle aziz bir milletin ferdi olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun." ifadelerini kullanan Gül, istiklal ve istikbal için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz gazilerimize, ihanet şebekesine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize, hukuka ve demokrasiye sahip çıkarak adaleti tecelli ettiren yargı mensuplarımıza şükran borçluyuz.

Bu fedakarlığı sonsuza kadar yankılandıracak olan gençlerimize güvenimiz tamdır. Asım'ın nesli çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 15 Temmuz her daim aziz milletimizin en parlak destanlarından biri olarak anılacak."

