Bakan Gül'den '19 Mayıs' mesajı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Cumhuriyetimizin korunması, demokrasimizin gelişmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi ve ülkemizin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması temel hedefimizdir" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Gül, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin korunması, demokrasimizin gelişmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi ve ülkemizin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması temel hedefimizdir. Gençlerimizin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları; milli değerler etrafında sergiledikleri birlik ve beraberlik, ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı daha da artırmaktadır. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâdediyorum. Bu toprakları bize vatan yapan bütün gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, millet olarak daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."