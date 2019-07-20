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Bakan Gül'den Ankara Barosu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Barosunu ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel, Ankara Barosunu ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yargı reformu strateji belgesinin yasalaşma süreci, Ankara'da yapılacak tek adliye ve avukatların emekliliğinde sandık kurulması yönündeki proje ile gündemdeki diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara Barosu ziyaret

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