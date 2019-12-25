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Bakan Gül’den Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bizim burada başından beri teklifimiz; bu konunun şeffaf bir şekilde uluslararası olarak soruşturulmasıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bizim burada başından beri teklifimiz; bu konunun şeffaf bir şekilde uluslararası olarak soruşturulmasıdır. Bu soruşturma yapılmadığı sürece bu yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi’nde düzenlenen "İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Program sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, önemli açıklamalarda bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan Başsavcılığının idam kararına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, "Acı bir hadise sonucu Türkiye bu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili büyük bir titizlikle yoğun bir gayret sarfetti. Adli makamlar olarak Türkiye iade talebinde bulundu. Ama Suud makamı bu konuda Türkiye’nin taleplerini yerine getirmedi. Görülüyor ki birilerini kurtarma adına çok şeffaf bir şekilde yürütülen bir süreç değil. Bu anlamda kabul edilmeyecek bir süreç işlenmiştir Suud mercileri tarafından. Bizim burada başından beri teklifimiz; bu konunun şeffaf bir şekilde uluslararası olarak soruşturulmasıdır. Bu soruşturma yapılmadığı sürece bu yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır. Olay Türkiye’de cereyan ettiği için Türk makamları da yargılamasını sürdürmektedir. Bu konuda her türlü desteğin verilerek uluslararası bir şekilde bu cinayetin üzerine gidilmesi ve cinayetin faillerinin ortaya çıkması ve hesabının sorulması gerekmektedir. Bu şekilde üstünün örtüldüğü, kapatıldığı bir şekilde anlam çıkmaktadır. Çünkü şeffaf değildir ve failleri saklanmaktadır. Türkiye’nin talepleri dikkate alınmamıştır" diye konuştu.

Kanal İstanbul kararı
Anayasa Mahkemesinin Kanal İstanbul kararına ilişkin Gül, "Bu konuda yasamanın yapmış olduğuna karşı Anayasa Mahkemesi de bunun doğru olduğuna karar vermiştir, iptal başvurusunu reddetmiştir. Dolayısıyla yap-işlet-devlet modeliyle projenin yapılmasının önünde bir engel olmadığı yönünde bir karar vermiştir" şeklinde konuştu.

"İadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur"
Gül, Ukrayna’da bulunan Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesine yönelik, "Bu cinayet yargı mercilerinin yakından ilgilendiği bir husus. İlgili merciler ve makamlar nezdinde tüm görüşmeler yapılmaktadır. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz uluslararası sözleşme çerçevesinde bu kişinin iadesidir. Elbette bundan sonraki merci de bağımsız yargının yapacağı bir süreçtir. Olayın aydınlatılması yargının yetkisinde olacaktır. Biz her türlü muhataplarımızla görüşmelerimizi yaptık. Umarız bağımsız yargı önüne iadesi için gereken yapılır" dedi.
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin soru üzerine Gül, "Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmazı. Bu konunun muhatapları biz değiliz. Konu yargıya intikal etmiştir. Bırakalım biz cübbe giymeyelim. Yargı bu konuda kararı kendisi versin ve çıkan karara hepimiz saygı gösterelim" ifadelerini kullandı.

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