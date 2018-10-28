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Bakan Gül'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına tekabül eden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak ülkemizin ve milletimizin huzurunu, barışını, birlikteliğini temin eden bir adalet sisteminin hızlı, etkin ve güven veren şekilde işletilmesi için daima var olan bilincimiz, kararlığımız ve çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına tekabül eden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak ülkemizin ve milletimizin huzurunu, barışını, birlikteliğini temin eden bir adalet sisteminin hızlı, etkin ve güven veren şekilde işletilmesi için daima var olan bilincimiz, kararlığımız ve çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Ortak duygu ve ideallerle kenetlenen ecdadın, istikbal aşkıyla küllerinden yeniden doğarak hürriyete koştuğunu ve ortaya koyduğu bağımsızlık iradesini Cumhuriyet ile taçlandırdığı aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Anadolu'daki bin yıllık tarihimizde, tüm imkansızlıklara rağmen esaret zincirlerini kırarak zafere ulaştığımız Milli Mücadele'nin akabinde 29 Ekim 1923 günü ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizle yeni bir sayfa açılmıştır. İstikametini muasır medeniyetlerin de ötesi olarak tespit eden Cumhuriyetimiz, gücünü milli bir şuurun ortaya koyduğu mücadeleden almıştır. Bu şuur ile vatanına ve istikbaline sahip çıkan necip milletimiz, yakın dönemde karşılaştığı türlü zorlukları aşmış, kara sayfaları bir bir kapatmış ve nihayetinde 15 Temmuz destanını yazmıştır."

- "Minnetle yad ediyorum"

Devletin ve milletin ihanet örgütlerine karşı verdiği topyekün mücadelede Türk yargısının da üzerine düşeni layıkıyla yapıp, adaleti ve hukukun üstünlüğünü muhafaza ederek 15 Temmuz hain kalkışmasına iştirak edenlere hak ettikleri cezaları verdiğini vurgulayan Gül, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına tekabül eden 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak ülkemizin ve milletimizin huzurunu, barışını, birlikteliğini temin eden bir adalet sisteminin hızlı, etkin ve güven veren şekilde işletilmesi için daima var olan bilincimiz, kararlığımız ve çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı camiasının, mesai arkadaşlarının ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Gül, başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazileri şükranla, tazimle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

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