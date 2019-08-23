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Bakan Gül'den 'Emine Bulut' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

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