Bakan Gül'den FETÖ'cü tepkisi: Videoda kendini görüyor, 'O ben değilim' diyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın(ATGV) Antalya'daki sosyal tesislerinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu, daire başkanları, başsavcılar ve komisyon başkanlarının katılımıyla yapılan Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Yargı mensuplarının 20 bin, diğer çalışanlarla da 150 bin kişilik bir teşkilata ulaştığını belirten Bakan Gül, bu büyük ailenin tek amacının adaleti sağlamak, hak arayan vatandaşın talebini karşılamak olduğunu söyledi. Adliyenin kapısının, adaletin kapısı olduğunu vurgulayan Gül, “Bu kapıya gelen herkes, hakkına erişeceğini bilmelidir. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muamele görmelidir. Ve bu kapıdan ayrılan her vatandaşımız, evine asgari bir memnuniyetle dönmelidir. Hakkâri'den Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya kadar yurdun dört bir yanında yargı mensuplarımız, teşkilat mensuplarımız bu hassasiyetle çalışıyor. Üstelik bu sorumluluğu sırtında bir yük gibi değil, göğsünde bir çiçek gibi onurla, şerefle taşıyor" dedi.

'MÜBAŞİRLER İDARİ HİZMETLER SINIFINA GEÇTİ'

Adalet çalışanlarının arkasında olduklarını dile getiren Gül, mübaşirlerin yıllar süren bir beklentisini, sonuca ulaştırdıklarını açıkladı. Haklı bir talebi karşıladıklarını belirten Gül, “Mübaşirlerimizin genel idari hizmetler sınıfına geçişini sağladık. Teşkilat mensuplarımızın sorunlarına eğilmeye, haklı beklentilerine şartlar ölçüsünde cevap vermeye, bundan sonra da devam edeceğiz. Yargı mensuplarımızın yani hakim ve savcılarımızın çalışma koşullarında da geçmişte ve yakın dönem öncesinde önemli iyileştirmeler yaptık. Bugün, hakimlik ve savcılık en prestijli kariyer meslekleri içinde yer alıyor" diye konuştu.

'HUKUK MEZUNLARINA ORTAK SINAV GELİYOR'

Hukuk eğitiminin nitelik olarak güçlendirilmesi konusunda çok geniş bir mutabakat sağlandığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki hukuk eğitiminin niteliğini artıcı önlemleri, başta YÖK ve üniversiteler olmak üzere, ilgili paydaşlarla el birliği içinde hayata geçireceğiz. Hukuk fakültesi mezunları için öngördüğümüz ortak bir devlet sınavı da eğitimde kaliteyi teşvik edecek bir önlem olacaktır. Artık bir sınava tabi tutulacağından eğitimin kalitesi yükselecek. Hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi belli meslekleri icra etmek isteyenler için bu ortak sınavda başarı göstermek ön şart haline gelecek. Hukuk eğitimiyle ilgili reform arayışlarımızın yanı sıra yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili olarak da önemli bir karar aşamasındayız. Kısa vadede, hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getireceğiz."

'YARGIDA HEDEF SÜRE'

Yargıda Hedef Süre uygulamasıyla, bir dava açıldığında, bir soruşturma başlatıldığında yargıda kum saatinin de işlediğini dile getiren Gül, proje kapsamında, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için belirlenen hedef sürelerin, yargıda zaman yönetimi hedefine imkân sağladığını söyledi. Gül, “Bundan daha önemlisi, yargı süreçleri artık daha şeffaf, daha öngörülebilir hale gelmiştir. Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Her davanın kendine özgü şartları, kendine özgü zorluk veya kolaylıkları bulunduğunu elbette biliyoruz. Hedeflenen süreden önce sonuca ulaşan davalar olabileceği gibi, bu sürelerden sonra tamamlanan, tamamlanması haklı ve makul olan davalar da olacaktır. Hedef sürelerin tutturulması, avukatlarımızın desteğine, davacı, davalı, tanık ve bilirkişi gibi sürecin diğer aktörlerinin katkı ve desteğine de yakından bağlıdır" diye konuştu.

"ADLİYELERE BASIN SÖZCÜLÜĞÜ BİRİMİ'

Soruşturma ve dava süreçleriyle ilgili basın yayın, sosyal medya paylaşımları konularında da uyarıda bulunan Bakan Gül, adliyelere basın sözcülüğü biriminin geldiğini söyledi. Basın sözcülüğü biriminin yargı mensuplarının bireysel olarak sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlardan çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirten Bakan Gül, “Güncel yargılamalar hakkında, istisnaen de olsa, bazı yargı mensuplarımızın sosyal medya üzerinden değerlendirme yapma tercihi unutmayalım ki bağımsızlık ve tarafsızlık algısını olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine gerekiyorsa kurumsal açıklama ve bilgilendirmelerin tercih edilmesi en doğrusu olacaktır. Basınla ilişkilerde temel bir zorluk, yargı mensuplarının, esas olarak kararlarıyla konuşmaları gerçeğidir. Yargıya duyulan güven ve kararlardan memnuniyet duygusu da açık, anlaşılır ve sağlam gerekçeler üzerinde yükselmektedir" dedi.

'ADLİYE KORİDORLARINDA NÖBET DEVAM EDİYOR'

15 Temmuz'un, devlet ve toplum hayatı açısından kritik bir eşik olduğuna değinen Bakan Gül, şöyle konuştu:

“Siyasi tarihimiz boyunca yüz yüze geldiğimiz en büyük tehditlerden biri, hain ve acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte göstermiştir. Ancak yine bu tarih, korku duvarlarının aşıldığı demokrasi, hukuk açısından bir tarihtir. O gece süratle harekete geçen yargı mensuplarımız da bu ihanet şebekesinin adalet önüne çıkarılmasında kritik bir görevi yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi milletimizin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini o gece adliye koridorlarında tutan yargı mensuplarımızın bu nöbeti halen devam ediyor. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

'SÖZDE SAKAL, BIYIK BIRAKMIŞ'

Bugüne kadar kaydedilen aşamada 'mücadeleyi bitirdik, bunların hepsini temizledik, bunların sayısı bu kadardır' diye bir rehavete asla kapılmamak gerektiği uyarısında bulunan Bakan Gül, “Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkeme başkanı, duruşmada, kamerada gösteriyor, kendi resmini görüyor videoda, sözde sakal, bıyık bırakmış, dalga geçer gibi 'o kişi ben değilim' diye, bu milletle, mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Ama bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler ve bütün dünya görecektir. Dost ve düşman, hukuk çerçevesinde bu yargılamalar sonucunda, bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin nasıl hakkaniyet çerçevesinde cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayacak şekilde adaletin tecelli ettiğini hep birlikte görüyorlar ve görmeye de devam edecekler. Mücadelenin başarılı, kuvvetli yönleri sahadaki diğer mücadele unsurlarıyla birlikte sizin eserinizdir. Gayretleriniz her türlü takdirin üstündedir. Biz bu mücadelede yargı mensuplarımızın sonuna dek yanında durduk" dedi.