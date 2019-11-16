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Bakan Gül'den, göçükte ölen mühendisin ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’te cami inşaatında meydana gelen çökme sırasında tahta ve kalasların altında kalarak yaşamını yitiren mühendis Korkut Küçükcan'ın (38) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’te cami inşaatında meydana gelen çökme sırasında tahta ve kalasların altında kalarak yaşamını yitiren mühendis Korkut Küçükcan'ın (38) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını söyledi.
Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, önceki gün saat 15.42'de çöktü. Büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan çökme sırasında inşaatın içinde olan Mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan’ı bulmak için başlatılan çalışmalara yüzlerce görevli katıldı. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de seferber edildi. Ekipler arama çalışmalarının 33'üncü saatinde Küçükcan'ın cansız bedenine ulaştı.
ADALET BAKANI GÜL’DEN TAZİYE ZİYARETİ
Bugün kente gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte, Küçükcan ailesini taziye ziyaretinde bulundu. 2 çocuk babası Korkut Küçükcan’ın babası Kemal Küçükcan’a taziyelerini ileten Bakan Gül, ailenin acısını paylaştı.
Ziyaret sonrası konuşan Adalet Bakanı Gül, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açmış olduğu bir soruşturma var. Süreç savcılık kanalı ile takip edilecektir. Genç bir arkadaşımız, idealist bir arkadaşımızdı. Acı bir hadise, mekanı cennet olsun. Ailesi, çalışma arkadaşlarına tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.
Baba Kemal Küçükcan ise acılarının çok taze olduğunu ifade ederek, “Çocuğumuz kendini mesleğine adamış birisiydi. Nitekim de meslek görevi sırasında bu acı olayı yaşadı. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.
ÖLÇÜ ALIYORMUŞ
Bu arada, hayatını kaybeden Korkut Küçükcan’ın cami inşaatı için güçlendirme projesi yaptığı ve inşaatta ölçü almak isterken çöken iskelenin altında kaldığı öğrenildi.
Korkut Küçükcan’ın cenazesinin yarın öğle vakti toprağa verilecek.

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