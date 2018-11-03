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Bakan Gül'den hayatını haybeden taraftar için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 00:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde fenalaşan genç kardeşimizin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Ailesinin, yakınlarının, Fenerbahçe'nin ve tüm spor camiasının başı sağolsun. Mekanın cennet olsun kardeşim"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesi hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için başsağlığı diledi.

Gül, Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için paylaşımında bulundu.

Bakan Gül, "Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde fenalaşan genç kardeşimizin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Ailesinin, yakınlarının, Fenerbahçe'nin ve tüm spor camiasının başı sağolsun. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Fenerbahçe Galatasaray

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