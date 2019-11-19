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Bakan Gül'den ikinci yargı paketi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketinde daha çok hukuk muhakemeleri kanunuyla ilgili, yargılamaları hızlandırıcı düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketinde daha çok hukuk muhakemeleri kanunuyla ilgili, yargılamaları hızlandırıcı düzenlemelerin yer aldığını söyledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin TBMM grup toplantısında gazetecilerin yargı reformu kapsamında hazırlanan ikinci yargı paketine ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Gül, "Paketin içinde daha çok hukuk muhakemeleri kanunuyla ilgili düzenlemeler söz konusu, yargılamaları hızlandırıcı. Yaklaşık 4 milyon üzerinde dosya hukuk mahkemelerinde görülüyor. Burayı daha hızlandırıcı, daha rasyonel hale getirici bir takım düzenlemeler düşünüyoruz. Daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler" dedi.
'İKİNCİ PAKETTE CEZAYA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YOK'
Bakan Gül, ceza indiriminin ikinci yargı paketi kapsamında olup olmayacağına yönelik soruya ise, "İkinci yargı paketi cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmüyor. Bu, Meclis'teki siyasi partilerin iradesiyle konuşulur. Meclis'teki grupların vereceği karar, ne şekilde olacağı, ne olacağına onlar karar verirler. Yargı reformunda yansıyan konular özellikle, 'yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili' infazın etkin olmadığı durumlar" diye cevap verdi.

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