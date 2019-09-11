Gül, "Tüm ilişkilerin merkezinde herkesin bir hakkı ve o hakka saygılı olma sorumluluğumuz var. Hukuk ve Adalet dersini de bu ilişkilerin belirlenmesi, kendimize iyi bir rota çizilmesi için çok önemli bir başlık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız planına, programına aldı ve sizin gibi gençlerin Hukuk ve Adalet dersini seçmesine imkan tanıdı. İster mühendis, ister avukat, ister öğretmen, ister iş adamı olun her şeyin başı hukuk ve adalet." dedi.

Öğrencilerden ileride yapmayı hedefledikleri mesleği öğrenen Gül, hukuk ve adaletin ileride meslek ve yaş fark etmeksizin herkese lazım olduğuna, her yerde geçerli olduğuna işaret etti.

Okulun eğitim öğretim döneminin "Hazreti Ömer'in adaleti" konulu ilk dersinde öğrencilere "adalet", "hak" ve "hukuk" kavramları hakkında bilgi veren, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, öğrencilere hakim, savcı ve avukatların görev alanlarının ne olduğunu üzerine sorular yöneltti.

Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu'ndaki Hukuk ve Adalet Dersi’ne, Bakan Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Hukuk ve adalet duygusunun genç yaşlarda oturmasının önemine dikkati çeken Gül, "hukuk ve adalet" kavramlarının ne olduğuna ilişkin öğrencilerin görüşlerini aldı. Arkadaşlara, öğretmenlere saygılı olmanın, hayvanlara, doğaya iyi davranmanın da hak-hukuk kavramları içerisine girdiğini dile getiren Gül, bir toplumda hukukun olmamasının yaratacağı problemlere işaret etti.

Gül, kendi çocuklarının da bu yıl seçmeli ders olarak "Hukuk ve Adalet"i seçtiğini belirterek, "Böyle böyle sizin gibi aydın, pırıl pırıl gençler inşallah toplumda hukukun, adaletin daha da güçlü olmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Hukuk ve Adalet dersi için bu yıl hazırlanan kitabın da çok güzel olduğunun altını çizerek, Bakan Selçuk’a teşekkürlerini iletti.

- Bakan Selçuk, öğrencilere "sınıfın içerisindeki hukuku" sordu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da ilk dersin Bakan Gül tarafından verilmesinin bu konuya ne kadar önem verildiğini gösterdiğine dikkati çekerek öğrencilere de Hukuk ve Adalet dersini seçmelerinden dolayı teşekkür etti.