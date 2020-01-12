HABER
  4. Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti

Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti.
'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, 8 Ocak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol noktası yakınlarında PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gaziantepli Uzman Çavuş Erol Yanık, saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Bugün öğleden sonra kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte şehidin ailesine, Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'nde taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve acısını paylaşan Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Tam 450 kilogram! Vatandaşlar akın ettiTam 450 kilogram! Vatandaşlar akın etti
Sivas'ta korkunç olay! Eşinin cesediyle karşılaştı!Sivas'ta korkunç olay! Eşinin cesediyle karşılaştı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı! Yüzde 25 arttı!

ABD-İran gerilimi hava trafiğini karıştırdı!

450 kilogramlık orkinosa yoğun ilgi! 2 saatte tükendi

Tam 450 kilogram! Vatandaşlar akın etti

Sivas'ta korkunç olay! 4 çocuk annesi kadın tavana asılı halde bulundu!

Sivas'ta korkunç olay! Eşinin cesediyle karşılaştı!

Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi!

Tepsi ve lastiklerle kayak keyfi!

Konya’dan İdlib’e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı

İdlib’e 19 TIR yardım malzemesi!

Çorum'da korkunç olay! Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra itiraf etti

Korkunç olay! Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.