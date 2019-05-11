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Bakan Gül'den YSK açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır" - "Eleştirileri, YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip isimlerini, soy isimlerini söyleyerek itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir" - Bakan Gül, ayrıca uçuruma yuvarlanarak kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı için AA'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Bakan Gül'den YSK açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından yapılan eleştirilere yönelik, "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." dedi.

Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gazetecilerin, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı hakkındaki sorusu üzerine, konuyla ilgili kararların alınma yetkisinin YSK'ye ait olduğunu belirtti.

YSK üyelerinin, yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluştuğuna işaret eden Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesini yaptı.

Alınan her türlü karara eleştiri yapılabileceğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Eleştirileri YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak, yüksek mahkeme üyelerine yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bunlar muhalefetin üslubuna da yakışmayan bir davranıştır. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. YSK'deki 7 üye farklı, 4 üye farklı karar vermiş. Ama tüm üyeler saygındır. Tüm üyelerin kararı, kişilikleri, saygınlığa en güçlü şekilde layık kişilerdir. Dolayısıyla böyle bir itibar cellatlığına, isimleri okuyarak hedef gösterme kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Elbette YSK kararını, gerekçelerini verdikten sonra hukuki olarak daha güçlü bir şekilde eleştirisini yapabilir ama YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır."

Bakan Gül, YSK'nin nihai karar mercisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karar vermeden önce YSK'ye saygı duyuyorsunuz, 'YSK kararları bağlayıcıdır' diyorsunuz. Ama işinize gelince saygı duyacaksınız, işinize gelmeyince saygı duymayacaksın. Böyle olmaz. Karar sizin itirazınız sonucunda da olsa saygı duyacaksın. Bir siyasetçiye düşen karara saygı duymaktır. Dolayısıyla YSK üyelerini hedef gösteren, töhmet altında tutan açıklamaları asla kabul edemiyoruz. Bu siyasetçiye yakışmaz. YSK bir karar vermiştir ve bunun sonucunda da mazbatayı alıp, iptal etmiştir. Milletin hakemliğine karar vermiştir. Kararı İstanbul seçmeni verecektir. İstanbul seçmeni hangi kararı verirse, İstanbul'un 5 yıl meselelerini çözecek kişi göreve gelecektir. Dolayısıyla bu konuda daha özenli ve sorumlu davranmak gerekir. Hepimizin beklentisi de budur. YSK üyelerine yapılan haksız ve saygısız ithamları da asla kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz."

- AA'ya geçmiş olsun dilekleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dün gece saatlerinde üzücü haberi aldıklarını aktaran Gül, "Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Abdulkadir Nişancı kardeşimiz, sağ salim bulunup ailesine ve sevenlerine kavuşur. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun diliyorum. Dualarımız Abdulkadir kardeşimizle." diye konuştu.

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