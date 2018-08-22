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Bakan Gül'den Yunanistan'a "FETÖ'cülere iltica" tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir" - "Bu hukuk katliamının sorumlusu; uluslararası anlaşmaları reddederek, ülkelerini teröristlere güvenli liman haline getiren Yunanistan yargısı ve örgüt üyelerine kapılarını açarak Avrupa'nın orta yerinde bir terör sığınağı kuran Yunanistan siyasetidir" - "(FETÖ ile mücadele) Bu onurlu ve kararlı mücadelenin sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih mahkum edecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanınmasına yönelik kararına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Gül, açıklamasında, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inanan hiçbir kişi veya yönetimin, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmesi mümkün değildir. Bu hukuk katliamının sorumlusu; uluslararası anlaşmaları reddederek, ülkelerini teröristlere güvenli liman haline getiren Yunanistan yargısı ve örgüt üyelerine kapılarını açarak Avrupa'nın orta yerinde bir terör sığınağı kuran Yunanistan siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Kimin ne karar aldığına bakmaksızın FETÖ mücadelesinin sonuna kadar sürdürüleceğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mevcudiyetine kasteden teröristleri besleyen kim olursa bunu kati surette bilmeli ve tercihlerini bu yönde yapmalıdır. Bu onurlu ve kararlı mücadelenin sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih mahkum edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül FETÖ iltica Yunanistan

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