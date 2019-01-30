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Bakan Gül’den Yunanistan’daki FETÖ’cülere ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:50 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ üyelerine ilişkin, "Türkiye’de hukukun, yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ üyelerine ilişkin, "Türkiye’de hukukun, yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesidir. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesinde bulunan adli görüşme odalarında incelemelerde bulundu. Odaları gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada Türkiye’de 56 adliyede 59 adli görüşme odası bulunduğunu söyledi. Adaletin mağduriyeti gidermek için olduğunu belirten Gül, "İnsan odaklı, mağdur odaklı, mağdurların mağduriyetini giderici bir anlayış, onarıcı ceza adalet sistemi herkesin en temel hakkıdır, beklentisidir. Bizlerin de yargı mensupları olarak, hükümet olarak en büyük çabamız mağduriyete uğramış kişilerin bu mağduriyetini gidermektir" diye konuştu.
Adli görüşme odalarının bu çerçevede güzel bir örnek olduğunu ifade eden Gül, önümüzdeki dönemde adli görüşme odalarını bütün illerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Toplamda 5 bin 271 kişinin bu odalardan yararlandığını kaydeden Gül, istismara uğramış çocukların, aile içi şiddete uğramış kişi ve kadınların sanıkla bir araya gelmeden yargı sürecine dahil olduğunu dile getirdi. Gül, "Temel amacı şiddete uğramış, istismara uğramış bir kişinin bir daha örselenmesini önlemektir. Duruşma salonunda sanıkla yüz yüze, göz göze gelmek hem gerçeği söylemeyi ortadan kaldırıyor hem o travmayı, o olayı bir daha yaşamasına sebebiyet veriyor. Adli görüşme odalarında faille yüz yüze gelmesini önleyecek ve duruşma salonunun o kasvetli ortamından da uzaklaşacak, pedagoglarla, uzman arkadaşlarımızla adeta önceden psikolojik olarak hazırlanacak, sonra da sohbet yapar gibi psikolog ve pedagoga hakim, savcı veya avukatlar soru sorup olayın gerçekliğini anlama adına da ve bu soruyu da hakim, savcı değil, uzman bir psikolog eşliğinde soruyu ona göre çevirerek bir yargılama yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Yunanistan’a kaçan darbeciler
Gül, açıklamalarının ardından basın mensuplarının Yunanistan’daki darbecilere yönelik sorusunu yanıtladı. "Yunanistan’da bulunan FETÖ’cülerle ilgili olarak üçüncü bir ülkeye gönderilme çalışmalarının gizliden gizliye yürütüldüğü iddia ediliyor" şeklindeki soru üzerine Gül, "Gizliden gizliye yürütülen konular hukukun konusu olmaz. Bizler alenileşmiş adli yardımlaşma kapsamındaki konularla ilgileniriz. Türkiye’de hukukun, yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesidir. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Tüm gelişmeleri ve sonuçları hep beraber devlet ve hükümet olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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