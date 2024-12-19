Bakan Güler'den Suriyelilerin dönüşüyle ilgili açıklama: Henüz arzu edilen seviyede değil

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Bütçenin tümü ise yarın oylanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"YENİ YÖNETİM DÜNYA İLE İLİŞKİYİ KURMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR"

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye olan etkileri ile ilgili soruyu değerlendiren Güler, "Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yeni yönetim devamlı olarak olumlu mesajlarla dünya ile ilişkiyi kurmak açısından çok önemli adımlar atıyor. Bugün Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den, Fransa'da, İtalya'dan ve ABD de dahil olmak üzere kendileriyle direkt iletişim kurmaya başladılar. Bunlar tabii yeni yönetimin lehine olan gelişmeler. Ayrıca Suriye içerisinde topluma verdiği mesajlarla da halkla birlikte çalışmaya başladığını ve devam edeceklerini söylüyorlar. Ancak Suriye'de şu anda sizlerin de bildiğiniz gibi Ayn el-Arab bölgesinde YPG-PKK elemanları halen bölgeden çıkmamak konusunda direniyorlar. Haseke bölgesinde bugün birtakım eylemlerde bulundular. Yeni yönetim özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri konusunda, silah bırakmaları konusunda telkinde bulunuyorlar. İnşallah bunlar kendi aralarında anlaşma yapabilirler. Ayn el-Arab, Sırrin gibi bölgelerde ağır silahları yönetime teslim ederek buralardan çıkması, tabii vatandaşları rahatsız etmeden, onların daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek duruma düşürmeden ayrılacaklarını düşünüyoruz" dedi.

"HENÜZ ARZU EDİLEN SEVİYEDE DEĞİL"

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Güler, "Diğer taraftan ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşlar da onlara açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere çıkış ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın, onurlu ve güvenli bir şekilde topraklarına, evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır