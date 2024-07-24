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Bakan Güler'den Yunan bakana tepki: Buyursun gelsin!

24.07.2024 12:31
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki gösterdi. Bakan Güler, "Buyursun gelsin. Yılda 60 milyon turist geliyor bekliyoruz” ifadelerini kulllandı.

Bakan Güler'den Yunan bakana tepki: Buyursun gelsin!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı
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