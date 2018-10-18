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Bakan Gül'ün kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'le görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'i kabul etti.

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen ile Adalet Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç

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