HABER

"Bakan Gül'ün telefonu bana güç kattı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

İzmir'de 4 yıl önce eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve zorlu bir tedavi süreci sonrası mesleğine dönebilen avukat Jale Soydan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün telefonla Kadınlar Günü'nü kutlamasının kendisine güç kattığını belirtti

İZMİR (AA) - İzmir'de, 4 yıl önce eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve mesleğine yeni dönebilen avukat Jale Soydan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisini arayarak Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Avukat Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün basında yer alan "Mucize avukat önce hayata, sonra mesleğine döndü" başlıklı habere ilişkin Bakan Gül'ün kendisini aradığını belirtti.

Bakanın araması ve Kadınlar Günü'nü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Soydan, "Hal hatır sordu. 'Yürüyor olmanıza ve yeniden mesleğe dönmenize çok sevindim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? İnşallah tamamen yürüyeceksiniz' dedi. Çok nazik ve samimiydi. Jesti hoşuma gitti. Bakanımızın telefonu bana güç kattı. İnsan mutlu oluyor. Etkilendim ve şaşırdım." diye konuştu.

İzmir'de 4 yıl önce eşi tarafından silahla vurulan ve zorlu ameliyatların ardından hayata tutunan avukat Jale Soydan, uzun süreli fizik tedavi sonrası kısa mesafelerde tek başına bastonla yürümeye başlamış, mesleğine dönerek cübbesini yeniden giymişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştuFransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu
D-100'de taksi takla attıD-100'de taksi takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 mart kadınlar günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mucize avukat

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.