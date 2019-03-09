"Bakan Gül'ün telefonu bana güç kattı"

İZMİR (AA) - İzmir'de, 4 yıl önce eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve mesleğine yeni dönebilen avukat Jale Soydan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisini arayarak Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Avukat Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün basında yer alan "Mucize avukat önce hayata, sonra mesleğine döndü" başlıklı habere ilişkin Bakan Gül'ün kendisini aradığını belirtti.

Bakanın araması ve Kadınlar Günü'nü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Soydan, "Hal hatır sordu. 'Yürüyor olmanıza ve yeniden mesleğe dönmenize çok sevindim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? İnşallah tamamen yürüyeceksiniz' dedi. Çok nazik ve samimiydi. Jesti hoşuma gitti. Bakanımızın telefonu bana güç kattı. İnsan mutlu oluyor. Etkilendim ve şaşırdım." diye konuştu.

İzmir'de 4 yıl önce eşi tarafından silahla vurulan ve zorlu ameliyatların ardından hayata tutunan avukat Jale Soydan, uzun süreli fizik tedavi sonrası kısa mesafelerde tek başına bastonla yürümeye başlamış, mesleğine dönerek cübbesini yeniden giymişti.

