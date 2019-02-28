Bakan Gül’ün Van temasları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Öğle saatlerinde kente gelen ve ilk olarak Van Adliye Sarayını ziyaret eden Bakan Gül, daha sonra Van Valiliğine geçti. Bakan Gül, burada Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in makamına geçti.

Valilik ziyaretin ardından Van Devlet Tiyatrosu karşısında bulunan Kültür Sokağı esnafını ziyaret eden ve oradaki gençlerle bir araya gelen Gül, daha sonra AK Parti Tuşba, İpekyolu ve Edremit seçim bürolarının açılışını gerçekleştirdi. Gül, ilçe seçim büroları açılışının ardından, kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.

Bakan Gül’e, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da eşlik etti.