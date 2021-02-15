Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti

Peru'da eski devlet başkanı Martín Vizcarra ve eşinin Ekim ayında koronavirüse karşı aşılandığının ortaya çıkması sonrasında patlak veren skandal sürüyor. Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, 22 Ocak'ta Çinli Sinopharm şirketinin aşısının ilk dozunun kendisine yapıldığını bildirerek istifa etti.

Testi pozitif çıkan kişilerle temas ettiği için kendisine aşı imkanı sunulduğunu ve ilk dozu bu nedenle yaptırdığını belirten 68 yaşındaki Astete, Vizcarra'nın aşılanmasına gösterilen tepkilerin boyutunu gördükten sonra "büyük bir hata" yaptığını anladığını ve ikinci dozu yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Kasım ayında meclisçe azledilen devlet başkanı Vizcarra ve eşinin Ekim ayında koronavirüse karşı aşılandığı birkaç gün önce ortaya çıkmış ve büyük tepki uyandırmıştı. Vizcarra, kendisi ve eşinin Sinopharm aşısının klinik deneylerine gönüllü olarak katıldıklarını ileri sürmüş ama bu bilgi klinik deneylerden sorumlu Lima'daki Cayetano Heredia Üniversitesi tarafından yalanlanmıştı.