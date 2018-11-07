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Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin PKK elebaşıları kararına ilişkin, "Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin PKK elebaşlarının başına ödül koyma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar "Olumlu bir adım oldu ama geç kalınmış ve eksik bir karar. Amerika'nın YPG'ye karşı da aynı tutumu geliştirmesi gerekir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar ABD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ABD pkkyi laf edip lyd ile bop ortaklari ile beraber suriyede yeni bir devlet kuruyor BOP eş başkanı gorevini yapıyor
Bakanıda kandirmislar inanmış
ŞİMDİ KONUYA ŞURADAN BAKALIM. ABD BU ÖRGÜT LİDERLERİNİN KELLESİNE PARA ÖDÜLÜ KOYMUŞ TAMAM. YAHU BU ÖRGÜTÜ 40 YILDIR BAŞIMIZA NEDEN BELA ETTİN EY AMERİKA DİYE YOK HALA DAHA TÜRKİYEMİZDE ÜST KANATTAN.BEYLER TÜRKİYE 500 MİLYAR DOLARLIK ZARAR YAZDI, 50 BİN VATANDAŞIMIZ ÖYLE VEYA CAN VERDİ BU ÖRGÜT İŞİNDEN DOLAYI....DĞU HALKINA KAN KUSUTURLDU BU 40 YILLIK DÖNEMDE KÜRT DEVLETİ OYUNCAĞI ALTINDA. TÜRKİYE GERÇEK DOST VE DÜŞMANLARINI TAM AYIRAMAZSA BAŞINA ÇOK PKK ÖRGÜTLERİ GELECEK DAHA...SON SÖZ GERÇEK DOSTMU ARIYORSUNUZ İŞTE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ.İMZA OZAYDİN65
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