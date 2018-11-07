Bakan Hulusi Akar'dan ABD'nin kararına ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin PKK elebaşlarının başına ödül koyma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar "Olumlu bir adım oldu ama geç kalınmış ve eksik bir karar. Amerika'nın YPG'ye karşı da aynı tutumu geliştirmesi gerekir" dedi.



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