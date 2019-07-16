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Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 07:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Akar, mesajı ile beraber şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın fotoğrafını da paylaştı.

Bakanlık tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar şehit askerler

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